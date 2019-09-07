Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гардинер: защита «Каролины» — одна из лучших в НХЛ, могу помочь в большинстве

Гардинер: защита «Каролины» — одна из лучших в НХЛ, могу помочь в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Джейк Гардинер прокомментировал подписание контракта с «Каролиной Харрикейнз» на четыре года и $ 16,2 млн.

«Защита «Каролины» одна из одна из лучших в лиге. Я могу попробовать немного помочь им, принести пользу в большинстве, если они видят меня там.

Многие клубы предлагали контракт на один или два года, но мне не очень хотелось снова проходить через это», – приводит слова защитника официальный сайт «Каролины».

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». Он провёл 62 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и отдав 27 результативных передач при показателе полезности «+19» и 26 минутах штрафного времени. Защитник провёл всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» — он выступал за канадский клуб с сезона-2011/12.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент