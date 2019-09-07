Гардинер: защита «Каролины» — одна из лучших в НХЛ, могу помочь в большинстве

Защитник Джейк Гардинер прокомментировал подписание контракта с «Каролиной Харрикейнз» на четыре года и $ 16,2 млн.



«Защита «Каролины» одна из одна из лучших в лиге. Я могу попробовать немного помочь им, принести пользу в большинстве, если они видят меня там.



Многие клубы предлагали контракт на один или два года, но мне не очень хотелось снова проходить через это», – приводит слова защитника официальный сайт «Каролины».



В минувшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». Он провёл 62 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и отдав 27 результативных передач при показателе полезности «+19» и 26 минутах штрафного времени. Защитник провёл всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» — он выступал за канадский клуб с сезона-2011/12.