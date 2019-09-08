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«Магнитка» командировала бронзового призёра МЧМ-2019 в «Зауралье»

«Магнитка» командировала бронзового призёра МЧМ-2019 в «Зауралье»
Хоккей / КХЛ 0

В расположение курганского «Зауралья» прибыл Савелий Ольшанский. Защитник вновь командирован из магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Защитник уже прибыл в Ижевск и под номером «84» может сыграть с «Ижсталью».

Часть прошлого сезона 20-летний Ольшанский провёл в курганской команды. В общей сложности за 25 матчей Савелий набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4».

Кроме того, 20-летний хоккеист выступал в командах системы «Металлурга» в КХЛ и МХЛ, а также вызывался в молодёжную сборную России и в её составе стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в Канаде.

Ранее магнитогорский клуб уже командировал в «Зауралье» ещё двоих защитников.

«Магнитка» командировала двоих защитников в «Зауралье»
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