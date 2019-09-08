Мисюль: предполагал, что меня выберет «Нью-Джерси»

Нападающий системы «Локомотива» Даниил Мисюль вспомнил, как проходила церемония драфта НХЛ. Хоккеиста выбрал «Нью-Джерси Дэвилз».



«Всё было отлично организовано. Получился настоящий праздник, проходивший на арене. Было много болельщиков — можно сказать, собрался полный стадион. Всё было красиво и эффектно. Я получил прекрасные эмоции. Когда меня выбрал «Нью-Джерси», мы поднялись в ложу, где сидела команда. Познакомился с тренерами. Там были тренеры по развитию навыков — поговорил о том, как надо будет работать.



Просто предполагал, что «Дэвилз» меня выберут. У меня перед драфтом было 12 собеседований с разными командами. Мне показалось, что «Дэвилз» тогда проявили больший интерес. После этого мы обсуждали с родителями, кто меня выберет. Я сказал: «Думаю, это будет «Нью-Джерси», — приводят слова Мисюля «Известия».

Лучшие лимитчики КХЛ, 20-11-е места. За этими парнями будущее КХЛ Первая часть рейтинга. От гренадёра Мисюля до Хабарова.