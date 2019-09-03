Лучшие лимитчики КХЛ, 20-11-е места. За этими парнями будущее КХЛ

Очередной сезон КХЛ означает и очередной, уже четвёртый по счёту рейтинг лимитчиков. Здесь не будет молодёжи, которая обречена протирать лавку, наблюдая за игрой со стороны, а только те, кто имеет хорошие шансы закрепиться в основном составе и постоянно получать игровую практику. Напоминаем, обязательных лимитных мест в заявке на матч два – одно для игрока 1999 года рождения, другое – для игрока и 2000 года рождения (в этом сезоне). И в эту категорию попадают только полевые игроки.



Лимитчики нужны только российским командам, однако каждый год мы рассказываем не только о наших молодых талантах, но и о перспективных игроках иностранных клубов.

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20-11. От внука Билялетдинова до сына Коваленко Есть игрок из «Йокерита». И это не Толванен.

20. Дмитрий Воронков («Ак Барс»)

19-летний Воронков дебютировал за «Ак Барс» ещё при Билялетдинове, а при Квартальнове должен продолжать расти. Крупный форвард, которого в этом году задрафтовал «Коламбус» в четвёртом раунде, не показывает головокружительной игры, однако отличается настырностью и умеет сыграть жёстко.

19. Дмитрий Родионычев («Торпедо»)

20-летний Родионычев – едва ли не самый габаритный защитник нижегородцев, да ещё и с большим для своего возраста опытом. Привлекать в основную команду его начал ещё Петерис Скудра, у которого, как все знают, не забалуешь. За три сезона в КХЛ он уже сыграл 41 матч, но постоянного места в основе пока не заслужил.



Родионычев – не тот, от кого надо ждать бомбардирских подвигов, да и в жёсткости ему надо прибавить. Но нет сомнений, что финалиста Кубка Харламова — 2016 будут привлекать в КХЛ и в этом году, а его игровое время постепенно будет расти.

18. Эмели Рясянен («Йокерит»)

В росте конкуренцию Рясянену может составит только гигантский Марко Антилла: два метра — это вам не шутка. В прошлом году защитник пообтесался во взрослом хоккее, весной съездил в командировку в АХЛ (Рясянен был выбран «Торонто» во втором раунде драфта-2017) и вернулся на родину.



На предсезонке Рясянен стабильно попадал в состав, иногда выходил и во второй паре обороны. Конечно, это не Толванен и не Весалайнен, но надёжный защитник, который в новом сезоне должен только прогрессировать.

17. Богдан Жиляков («Трактор»)

Челябинцы в этом году взяли курс на возвращение своих воспитанников. Войнова заполучить не удалось, зато из петербургского «Динамо» вернули 19-летнего защитника Жилякова. Он успел и на Кубке губернатора Челябинской области голом отметиться, и дебютировать в КХЛ. Правда, не слишком удачно – схватил «минус» в игре с «Витязем», но сыграл очень приличные девять с половиной минут.



Жиляков был одним из лучших бомбардиров-защитников МХЛ прошлого сезона. При должной самоотдаче и работоспособности он сможет завоевать доверие Петериса Скудры, тем более тренер готов первое время закрывать глаза на ошибки и недочёты.

Молодой защитник едва ли не с самого дебюта в КХЛ, который был два года назад, получал огромное количество игрового времени. В «Сибири» за это время сменилось четыре тренера, но все оставались довольны хоккеистом. У Морозова есть ощутимые недостатки, которые ему ещё предстоит исправить, прежде всего, неважная игра в обороне. Но положительные качества – жёсткость и хорошее владение первым пасом — всё-таки перевешивают.

«Привет Цулыгину». Что ждёт звёзд «молодёжки» в своих клубах Хватит зажимать Шэна, Слепца и других героев МЧМ.

В прошлом году именно Шашков прервал 12-матчевую серию поражений «Сибири» на старте сезона – его дубль принёс команде долгожданную победу, а затем и звание лучшего новичка недели. С тех пор нападающий съездил на молодёжный чемпионат мира и уже практически не выпадал из основного состава новосибирцев. Нападающих у «Сибири» много, Шашкову будет тяжелее выдерживать конкуренцию, но, думается, у него получится.

14. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

Буквально вчера (зимой 2019-го) Мухамадуллин дебютировал в МХЛ, а уже сегодня отправился на первый выезд с главной командой Уфы. Габаритный 17-летний защитник за короткое время добился огромного прогресса. Сыграл на ЮЧМ, на Кубке Глинки/Гретцки и своим трудом заслужил этот шанс. Теперь его задача – справиться с волнением, освоиться и закрепиться в основе. На предсезонке его даже пробовали в большинстве – пальнуть от синей Мухамадуллин умеет и любит.

Мухамадуллин: рад, что «Салават» дал шанс. В первых сменах играл от простого

13. Максим Грошев («Нефтехимик»)

17-летний нападающий весной стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира, где впечатлял красивыми голами и мастерским умением уйти из-под опеки. Уже летом он заявил о себе и в главном клубе Нижнекамска. Он стал первым игроком команды, рождённым в XXI веке, отметившимся заброшенной шайбой. Пока в предсезонном матче, но доверие Вячеслава Буцаева он уже заслужил. В первом матче сезона форвард провёл на площадке почти шесть минут – неплохо для дебюта. Вполне вероятно, прогресс Грошева будет стремительным, и в течение сезона мы не раз о нём услышим.

18-летний Мисюль ворвался в КХЛ стремительно под конец прошлой регулярки и сразу обратил на себя внимание. Габаритный, по-спортивному наглый защитник чувствует себя одинаково комфортно в играх со сверстниками и во взрослом хоккее. Его уже привлекают в олимпийскую и молодёжные сборные, и в КХЛ он тоже должен получить новый шанс. Конечно, придётся конкурировать с гораздо более опытными игроками, но Мактавиш любит работать с молодёжью, и наверняка молодой воспитанник «железнодорожников» произвёл на него хорошее впечатление.

СКА — «Локомотив»: Карпов и Мисюль устроили бескомпромиссную драку

11. Макар Хабаров («Северсталь»)

Для 19-летнего защитника этот год должен стать прорывным. В прошлом сезоне он прописался в основе «Северстали», как только в команде сменился главный тренер и пришёл Андрей Разин. До этого Хабаров здорово выглядел в МХЛ, и было ясно, что ему уже пора в КХЛ.



За полгода Хабаров прошёл путь от восьмого защитника с тремя минутами игрового времени до первой пары обороны «Северстали». Сейчас защитник с задатками хорошего диспетчера лимитчик только по возрасту, но далеко не по роли в команде.