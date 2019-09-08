Брассар — о Варламове: в «Колорадо» всё закончилось не так, как ему хотелось

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Дерик Брассар поделился мнением о голкипере команды Семёне Варламове. В межсезонье россиянин покинул «Колорадо» в статусе свободного агента и заключил контракт с «островитянами».
«В «Колорадо» он был моим партнёром по самолёту, я довольно неплохо его узнал. Семён тоже с нетерпением ждёт начала сезона. Не думаю, что в «Колорадо» у него всё закончилось так, как ему хотелось, но это уверенный первый номер. Он усердно готовится к сезону. Уверен, что Варламов будет важной частью команды.
Наступает волнительное время. Все всегда ждут начала нового сезона с нетерпением. Мы видели, что летом усилились многие команды, особенно наш дивизион. Так что нас ждёт непростое испытание», — приводит слова Брассара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 8 сентября 2019
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