Хартли: знал, что «Авангард» реабилитируется. У нас очень сильный характер

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в домашнем матче с «Торпедо» (4:2).



«Хорошую игру мы сегодня продемонстрировали. Думаю, что все три периода были проведены на достаточно высоком уровне: это можно сказать и про большинство, и про игру в равных составах, и про меньшинство. Мы знали, что гости будет биться, они не сдадутся, поскольку это у них уже четвёртая выездная игра, они в такой тяжелой ситуации. Конечно, мы понимали, что они не захотят проигрывать финальный матч перед тем, как отправиться домой, на домашнюю серию. Они боролись против серьёзных, сильных команд, поэтому нужно отдать им должное в этом плане. Что касается нас: мы использовали моменты свои, здорово сработали и, думаю, очень важный гол мы забросили в большинстве, который дал нам преимущество именно во втором периоде.



Я доволен и Семёновым, и Пьяновым. Просто мы поменяли звенья для того, чтобы немного встряхнуться после предыдущей игры. Потому что порой даже самое небольшое изменение вносит в игру определённую искру. Я знал, что безусловно мы отыграемся после предыдущей игры, поскольку у нас очень сильный характер в команде. Иногда такая маленькая мелочь меняет многое», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

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