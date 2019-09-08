Супруга Дмитрия Орлова впервые опубликовала фотографию их сына

Варвара Орлова, супруга защитника «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрия Орлова, опубликовала в социальных сетях фотографию сына. Первенец Кирилл появился в семье хоккеиста 28 июня.

«Мамина радость», — подписала снимок супруга игрока.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Варвары Орловой.

В минувшем сезоне 28-летний Орлов провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он записал на свой счёт три заброшенные шайбы и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «+3» и 33 минутах штрафного времени. В плей-офф россиянин отыграл в семи матчах и отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «-2».



В сезоне-2017/18 Орлов впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».