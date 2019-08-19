Тарасенко поднял Кубок Стэнли в Новосибирске вместе с Орловым
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поднял Кубок Стэнли в Новосибирске вместе с защитником «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрием Орловым. Об этом сообщает хранитель главного хоккейного трофея Северной Америки Филип Притчард.
«Блюзмены» стали победителями Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. «Кэпиталз» завоевали трофей годом ранее, переиграв в пяти матчах «Вегас Голден Найтс».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Филипа Притчарда.
В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах. Орлов отыграл в 82 матчах в регулярке и набрал 29 (3+26) очков, в плей-офф отметился четырьмя голевыми передачами в семи играх.
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