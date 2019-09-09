«Авангард» не собирается предлагать контракт Антону Бурдасову
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что клуб не собирается предлагать контракт нападающему Антону Бурдасову. Напомним, форвард летом хотел перейти в НХЛ, но не получил контракта и ищет работу в КХЛ.
«У «Авангарда» нет интереса к Антону Бурдасову, мы не собираемся предлагать ему контракт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В прошлом сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
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Агент Бурдасова: предложение из НХЛ так и не поступило, я им сказал: «Адиос!»
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