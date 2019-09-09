«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в первом матче после возвращения Воробьёва

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.



«Магнитка» открыла счёт уже на 36-й секунде после точного броска в исполнении Денниса Расмуссена. Хозяевам потребовалось всего четыре минуты, чтобы восстановить равновесие — заброшенную шайбу на свой счёт записал Артём Гареев. В начале второго периода гости снова вышли вперёд стараниями Дениса Паршина, на что подопечные Андрея Мартемьянова ответили голом Алексея Василевского. Основное и дополнительное время закончилось вничью, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.



«Металлург» провёл первый матч после возвращения на тренерский пост Ильи Воробьёва. Ранее с должности главного тренера в отставку был отправлен Йозеф Яндач.