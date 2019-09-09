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«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в первом матче после возвращения Воробьёва

«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в первом матче после возвращения Воробьёва
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

«Магнитка» открыла счёт уже на 36-й секунде после точного броска в исполнении Денниса Расмуссена. Хозяевам потребовалось всего четыре минуты, чтобы восстановить равновесие — заброшенную шайбу на свой счёт записал Артём Гареев. В начале второго периода гости снова вышли вперёд стараниями Дениса Паршина, на что подопечные Андрея Мартемьянова ответили голом Алексея Василевского. Основное и дополнительное время закончилось вничью, а в серии буллитов удача оказалась на стороне хозяев.

«Металлург» провёл первый матч после возвращения на тренерский пост Ильи Воробьёва. Ранее с должности главного тренера в отставку был отправлен Йозеф Яндач.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Расмуссен (Постма, Мозякин) – 00:36' (5x5)   1:1 Гареев (Обидин, Трямкин) – 04:18' (5x5)   1:2 Паршин (Кулёмин) – 21:15' (5x5)   2:2 Василевский (Доус, Мацек) – 34:46' (5x4)   3:2 Доус – 65:00' ( ПБ)
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