Вратарь «Витязя» Самонов рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Динамо»

Голкипер «Витязя» Александр Самонов подвёл итоги домашнего матча с московским «Динамо» (4:1).
«Считаю, что разгромная победа в матче с «Динамо» — заслуга не моя, а всей команды. Ребята сыграли очень собранно, слаженно, за счёт этого получилось переиграть гостей. Вижу ли себя первым номером? Я не думаю об этом, а стараюсь работать и доказывать свою состоятельность.
Планы на сезон? Тренерский штаб нас готовит, определённого запланированного результата у клуба нет, но, безусловно, собираемся выходить в плей-офф.
Проход первого раунда в плей-офф? Для этого мы и работаем», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Маслов.
В нынешнем сезоне Самонов провёл четыре матча. Во встрече с «Металлургом» (2:0) он оформил «сухарь», а с «Динамо» пропустил всего одну шайбу.
- 9 сентября 2019
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