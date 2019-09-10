Капризов: рад, что удалось забросить первую шайбу. Переживал, что не забивал

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов, забросивший первую шайбу в сезоне, прокомментировал крупную гостевую победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0.
«Рад, что удалось забросить первую шайбу. Пришёл гол, и команда победила, это самое главное. Переживал ли из-за того, что не забивал? Всегда думаешь об этом, когда не можешь помочь своей команде голами, потому что тренеры много дают играть, и в большинстве тоже», — приводит слова Капризова официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» потерпела третье поражение в четырёх матчах регулярного чемпионата, ЦСКА в свою очередь одержал третью победу. 11 сентября команда Андрея Разина встретится на своей площадке с «Йокеритом», а действующий победитель Кубка Гагарина в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».
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