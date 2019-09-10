Овечкин привёл сына на тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привёл сына на тренировку столичной команды.

Видео доступно на "Чемпионате".

«Кому-то очень понравилось у папы в раздевалке», — написала в «Инстаграме» жена Александра Анастасия, намекая на эмоции маленького ребёнка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Шубской.

Последняя тренировка получилась насыщенной для российского форварда. Ранее Овечкин упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь. В ходе тренировки нападающий покинул занятие и ушёл в раздевалку в сопровождении товарищей по команде, не наступая на левую ногу. Впоследствии Овечкин смог вернуться на лёд и принял участие в уборке тренировочного катка «Кэпиталз».