В матче новичков «Аризоны» и «Вегаса» случилось три драки
Новички «Аризоны Койотс» обыграли «Вегас Голден Найтс» на турнире новобранцев. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «койотов».
В матче случилось три драки, в одной из которых принял участие 18-летний нападающий Мэйсон Примо. Мэйсон родом из знаменитой хоккейной династии. Его дядя, Кит Примо, на драфте Национальной хоккейной лиги был выбран в первом раунде под третьим номером «Детройт Ред Уингз». Отец Мэйсона Уэйн был выбран в первом раунде под 17-м номером «Баффало Сэйбрз». Сам Мэйсон выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2019 в пятом раунде под 141-м номером.
Видео можно посмотреть в "Твиттере".
Видео можно посмотреть в "твиттере" Джессе Грэйнджера.
Видео можно посмотреть в "твиттере" Джессе Грэйнджера.
- 10 сентября 2019
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:23
-
09:15
-
09:04
-
08:47
-
06:00
-
00:50
-
00:15
-
00:02
- 9 сентября 2019
-
23:48
-
23:10
-
22:41
-
22:33
-
22:21
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:31
-
21:30
-
21:22
-
21:11
-
20:34
-
20:30
-
20:22
-
19:35
-
19:33
Партнерский контент