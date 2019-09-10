В матче новичков «Аризоны» и «Вегаса» случилось три драки

Новички «Аризоны Койотс» обыграли «Вегас Голден Найтс» на турнире новобранцев. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «койотов».

В матче случилось три драки, в одной из которых принял участие 18-летний нападающий Мэйсон Примо. Мэйсон родом из знаменитой хоккейной династии. Его дядя, Кит Примо, на драфте Национальной хоккейной лиги был выбран в первом раунде под третьим номером «Детройт Ред Уингз». Отец Мэйсона Уэйн был выбран в первом раунде под 17-м номером «Баффало Сэйбрз». Сам Мэйсон выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2019 в пятом раунде под 141-м номером.

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