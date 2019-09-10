Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В матче новичков «Аризоны» и «Вегаса» случилось три драки

В матче новичков «Аризоны» и «Вегаса» случилось три драки
Хоккей / НХЛ 0

Новички «Аризоны Койотс» обыграли «Вегас Голден Найтс» на турнире новобранцев. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «койотов».

В матче случилось три драки, в одной из которых принял участие 18-летний нападающий Мэйсон Примо. Мэйсон родом из знаменитой хоккейной династии. Его дядя, Кит Примо, на драфте Национальной хоккейной лиги был выбран в первом раунде под третьим номером «Детройт Ред Уингз». Отец Мэйсона Уэйн был выбран в первом раунде под 17-м номером «Баффало Сэйбрз». Сам Мэйсон выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2019 в пятом раунде под 141-м номером.

Видео можно посмотреть в "Твиттере".

Видео можно посмотреть в "твиттере" Джессе Грэйнджера.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Джессе Грэйнджера.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент