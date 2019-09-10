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Мансур Усманов назначен исполнительным директором «Ак Барса»

Мансур Усманов назначен исполнительным директором «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

В хоккейном клубе «Ак Барс» введена должность исполнительного директора, в круге ответственности нового руководителя – вопросы оперативного управления и маркетинга.

На новую должность назначен Мансур Усманов, сегодня, 10 сентября, руководителя представили хоккейной команде и персоналу клуба.

«Главное − это работа в коллективе, работа в команде. Именно команда, не только в хоккее, но и в клубе, и на производстве, формирует победу и результат. Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Всё, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении», — прокомментировал Усманов назначение на должность.

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