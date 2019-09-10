КХЛ определила топ-10 голов первой недели регулярки

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте определила топ-10 голов первой недели регулярного чемпионата.

Лучшим голом недели стал сольный проход нападающего «Автомобилиста» Вячеслава Литовченко в овертайме матча с «Северсталью» (3:2 ОТ).

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.