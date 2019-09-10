Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Проворова: контракт Веренски ускорит наши переговоры с «Филадельфией»

Агент Проворова: контракт Веренски ускорит наши переговоры с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

Тодд Даймонд, агент защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, прокомментировал ход переговоров своего клиента по новому контракту с клубом.

«Вчера мы оказались ближе к соглашению, чем за предыдущие несколько недель. Сделка Веренски с «Коламбусом» затронет всех защитников, ещё не подписавших контракты. Всё начинает двигаться в правильном направлении», — приводит слова агента журналист Рик Даливаль в своём «твиттере».

В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018/19 22-летний Проворов провёл за «Филадельфию» 82 матча. Защитник записал на свой счёт 7 забитых шайб, отдал 18 результативных передач партнёрам и заработал 32 минуты штрафного времени.

Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.

«Отправьте его в КХЛ!» Запросы Проворова вызвали раздражение в Америке
30 лет назад легендарный Рэй Бурк получал почти в 10 раз меньше.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент