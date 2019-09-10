Агент Проворова: контракт Веренски ускорит наши переговоры с «Филадельфией»

Тодд Даймонд, агент защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, прокомментировал ход переговоров своего клиента по новому контракту с клубом.
«Вчера мы оказались ближе к соглашению, чем за предыдущие несколько недель. Сделка Веренски с «Коламбусом» затронет всех защитников, ещё не подписавших контракты. Всё начинает двигаться в правильном направлении», — приводит слова агента журналист Рик Даливаль в своём «твиттере».
В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018/19 22-летний Проворов провёл за «Филадельфию» 82 матча. Защитник записал на свой счёт 7 забитых шайб, отдал 18 результативных передач партнёрам и заработал 32 минуты штрафного времени.
Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.
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