СКА — «Сибирь»: Фазель провёл символическое вбрасывание, пожелав удачи хозяевам
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель произвёл символическое вбрасывание на матче СКА — «Сибирь» в Санкт-Петербурге вместе с Романом Ротенбергом и ветераном СКА Павлом Козловым. Также Фазель на русском языке пожелал петербургскому клубу удачи в сезоне.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Рукавишников — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов;
Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.
- 10 сентября 2019
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