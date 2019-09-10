СКА — «Сибирь»: Фазель провёл символическое вбрасывание, пожелав удачи хозяевам

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель произвёл символическое вбрасывание на матче СКА — «Сибирь» в Санкт-Петербурге вместе с Романом Ротенбергом и ветераном СКА Павлом Козловым. Также Фазель на русском языке пожелал петербургскому клубу удачи в сезоне.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рукавишников — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов;

Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.