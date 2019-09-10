Павел Заха подписал новый контракт с «Нью-Джерси» на $ 6,75 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Павлом Захой. 22-летний чешский форвард подписал трёхлетнее соглашение с зарплатой $ 2,25 млн в год. Напомним, по слухам, нападающим интересовался «Авангард», но президент клуба Максим Сушинский в разговоре с «Чемпионатом» опроверг данную информацию.
В сезоне-2018/19 22-летний чешский хоккеист провёл 61 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отметившись 13 результативными бросками и 12 голевыми передачами при показателе полезности «-6» и 15 минутах штрафа. Следующий сезон может стать для игрока пятым в североамериканской лиге.
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