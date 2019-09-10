Красиков совершил блестящий сейв, вытащив бросок в шпагате

Голкиперу новосибирской «Сибири» Алексею Красикову удался эффектный сейв во втором периоде гостевого матча с петербургским СКА. Вратарь, проводящий первый матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, вытащил шайбу в шпагате.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рукавишников — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов;

Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков.