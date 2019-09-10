Звезда «Нью-Джерси» Хишир разыграл юных игроков, притворившись уборщиком

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир разыграл юных швейцарских хоккеистов на тренировочном занятии.



Форварда тщательно загримировали, он проводил уборку на арене, когда тренер показал детям видео с его игрой. Подойдя поближе, «уборщик» попросил клюшку и начал легко обыгрывать всех во время тренировочной игры. Вскоре Хишир снял грим, удивив юных хоккеистов.

Посмотреть видео с розыгрышем можно в «твиттере» Sky Sport.



В прошедшем сезоне Хишир провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 17 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «0». Швейцарец является первым номером драфта-2017.



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