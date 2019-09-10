Заварухин: дали Красикову шанс, на тренировках он выглядел неплохо

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от проигрыша (2:4) в матче с петербургским СКА. Тренер поделился мнением об игре голкипера Алексея Красикова, проводившего первый матч в сезоне.



«Хорошая атмосфера в Питере, хоккейная. Приятно было играть. Не в чем упрекнуть ребят, старались, бились. 30 минут неплохого хоккея, который выполняли по заданию, строго играли в обороне, дисциплинированно. Момент надо пересмотреть, там клюшка сломалась…



Знали, что Красиков отыграл на ноль со СКА в Новосибирске в прошлом сезоне. Знаем, что он удачно играет. До этого на тренировках он выглядел неплохо, дали ему шанс», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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