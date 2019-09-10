Хартли: я так и не увидел победу «Авангарда», не могу комментировать

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Мы сыграли очень хорошо, вели — 2:0. Но в хоккее есть неписаное правило: если команда забивает под конец периода, то в следующей двадцатиминутке игроки имеют больше уверенности и знают, что они всего в одном броске от возвращения в игру. Так и получилось у „Спартака“, команда очень хорошо играла в третьем периоде. Мы хорошо оборонялись, но временами были пассивными. У многих наших игроков сейчас травмы, поэтому некоторые играют не свои роли и выполняют другие обязанности. Это хорошо, благодаря этому наши игроки будут становиться лучше.



Прокомментировать гол в овертайме не смогу. Думал, шайба была у вратаря в ловушке, но потом посмотрел на лавку, увидел, что наши игроки радуются, а шайба — в воротах. Я так и не увидел нашу победу.



Гол Грачёва был очень важен для команды. Четвёртое звено провело хорошую игру, поэтому замечательно, что они были вознаграждены за старания. После второго гола мы играли в наш лучший хоккей. Широков, Семёнов имели возможность забивать. Если бы они забили, игра была бы проще. Но сложилось как сложилось. Вратарь „Спартака“ провёл очень хороший матч.



Когда впервые встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, они первым делом сказали мне, что „Авангард“ должен стать семьёй. Сейчас из строя выбыли Зернов, Манукян, Емелин, Франсон. Их не будет долгое время, но мы справимся с этими трудностями, потому что у нас есть характер. Это даёт дополнительные возможности другим игрокам. Дверь открыта, и у каждого есть шанс проявить себя, быть частью нашей семьи. У нас нет больших резервов, ни одного запасного нападающего и только один защитник. Несмотря на это, идём вперёд и чётко следуем плану на игру», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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