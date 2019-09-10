Грачёв: у Тимати и Гуфа проблемы с дизлайками, я читал отзывы

Нападающий «Авангарда» Евгений Грачёв поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).
«Хорошо, что выиграли. Тяжёлая концовка получилась. Покажут нам видео с пропущенным голом и разберём моменты, которые нужно улучшить. Будем идти дальше. Не знаю, почему у нас нет стабильности. Команды настраиваются по-особенному, если сравнивать с прошлым сезоном. Все команды в лиге подравниваются, а нам нужно искать причины в себе.
Не было тактики на удержание счёта. Просто надо понимать, какой счёт на табло и сколько остаётся играть. Нужно правильно распоряжаться шайбой. Но такого, что нужно окопаться в своей зоне и ждать приезда соперника с шайбой, точно не было.
В овертайме вратарь «Спартака» не разобрался с шайбой. На повторе лучше будет видно. Конечно, есть эмоции от своего гола. Первая шайба в новом сезоне всегда важна, тем более что это первый гол и в новой команде. До этого у меня был такой же момент, но шайба выше прошла. Шайбу не сохранил.
Видел ли нашумевший ролик с Тимати и Гуфом? Нет, только отзывы читал. Проблемы у них какие-то с дизлайками. Меня в соцсетях нет, только новостную ленту читаю», — передаёт слова Грачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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