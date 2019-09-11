Московское «Динамо» объявило состав на гостевые матчи

Московское «Динамо» объявило состав на выездные матчи. 12 и 14 сентября бело-голубые проведут гостевые матчи с «Локомотивом» и «Северсталью». В состав делегации вошли 29 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Сергей Бойков, Артем Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов.



Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Вячеслав Кулёмин, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев.



После четырёх игр на старте чемпионата бело-голубые имеют в своём активе 6 очков и располагаются на четвёртой строчке Западной конференции.