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«Автомобилист» отправился на первую выездную серию в сезоне

«Автомобилист» отправился на первую выездную серию в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» отправился на первую выездную серию в сезоне, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Завтра, 12 сентября, “Автомобилист” в Уфе сыграет с “Салаватом Юлаевым”, а 14 сентября встретится с “Нефтехимиком” в Нижнекамске.

На выезд отправились:

Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;

Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;

Нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Джефф Плэтт, Брукс Мацек, Питер Холланд, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Илья Овчинников, Артём Гареев, Евгений Мозер.

Командированные в «Горняк» Фёдор Беляков, Никита Сетдиков и Александр Протапович присоединятся к команде в Нижнекамске.

Павел Дацюк, Анатолий Голышев и Георгий Белоусов продолжают курс восстановления в Екатеринбурге.

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