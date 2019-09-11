Квартальнов: едете на машине, а вас ГАИ останавливает. В хоккее такая же вещь

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал старт казанской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Команда забила довольно много голов, выиграли не в одну шайбу, а с гандикапом. Это большой плюс, то, что ребята играют в атаке, много бросают. Это радует.

Что не радует? Вот вы едете на машине, а вас ГАИ останавливает. Вы вроде всё делаете правильно, но почему-то… Это такая же вещь. Хоккей – это творческая игра, здесь всегда есть какие-то моменты. Всегда хочется немного большего. Очень много прямых атак пропускали, «два в одного», было много моментов на возврате. Есть моменты, с которыми мы работаем и над которыми нужно ещё поработать», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.