Самонов: написали, будто меня приглашают пять клубов НХЛ. Ничего подобного нет

Голкипер «Витязя» Александр Самонов прокомментировал появившуюся информации в СМИ, что он попал в сферу интересов нескольких клубов Национальной хоккейной лиги.

«У меня контракт с «Витязем», и ничто не может помешать ему быть выполненным. Где-то написали, будто бы меня приглашают пять клубов НХЛ. Ничего подобного нет.

В «Витязе» отличная команда, нас всех объединяет цель. И мы идём к ней все вместе. Ближайшие планы – игра в «Витязе», и цель – пробиться в сборную России и выступать за неё», — цитирует Самонова пресс-служба подмосковного клуба.

Российский вратарь блестяще начал этот сезон. Сначала Самонов оформил шат-аут в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом» (2:0), а затем одержал победу в матче с московским «Динамо» (4:1).