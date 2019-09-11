Умарк: у нас прекрасные бригады меньшинства и вратари. Никаких опасений нет

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1) и поделился ожиданиями от встречи с «Автомобилистом».

«Всё отлично. Хорошо потренировались и готовы к матчу. Наконец-то мы будем играть дома перед нашими болельщиками.

У нас было одно большинство, против пяти у соперника. Нам необходимо действовать умнее и аккуратнее играть клюшками при обороне. Приятно, что смогли выиграть в Новосибирске.

Матч с «Автомобилистом» У них отличная команда с мастеровитыми игроками и хорошим большинством. Но у нас прекрасные бригады меньшинства и вратари, поэтому никаких опасений нет, хоть они еще и не проигрывали в этом сезоне. Мы воодушевлены тем, что сыграем дома, так что с нетерпением ждем матча", — цитирует Умарка пресс-служба уфимского клуба.