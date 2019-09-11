Олкинуора: сделай я на один сейв больше, могли бы обыграть «Трактор»
Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора поделился впечатлениями от двух матчей с «Трактором» (2:1, 1:3).
«На первую домашнюю игру пришло много болельщиков, важно было победить, мы хорошо играли и выиграли. Сегодня матч был похож на вчерашний. Нам очень-очень хотелось вновь победить, но, к сожалению, проиграли. Будем настраиваться на следующую игру.
Если сравнивать две встречи, то сегодняшняя была тяжелее, соперник чаще гостил в нашей зоне. Конечно, если бы я сделал на один сейв больше, то мы могли победить. Все игры похожи, и, думаю в сезоне будет много именно таких – похожих матчей.
Два матча подряд? Игра – лучше, чем тренировка. В сезоне будет несколько спаренных матчей, так что всё нормально», — цитирует игрока официалный сайт.
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