Кевин Фиала подписал новый контракт с «Миннесотой» на $ 6 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заключил новый контракт с нападающим Кевином Фиалой, информирует официальный сайт американской команды. 23-летний швейцарский хоккеист поставил подпись под новым соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата Фиалы составит $ 3 млн.



Сезон-2018/19 форвард начинал в составе «Нэшвилл Предаторз», но затем был обменян в «Миннесоту». Фиала провёл 83 игры в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 26 результативных передач при показателе полезности «-23» и 36 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист в составе «дикарей» проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч.



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