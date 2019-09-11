Назаров: хайповать с «калашом» могут только те, кто не держал его в руках

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появление автомата Калашникова в раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь». На инцидент уже обратили внимание в Северной Америке.



«Могу только поздравить коллегу с победой. Знаете, автомат Калашникова находится на гербе многих стран. Это великое русское оружие, которое великий русский учёный создал несколько десятков лет назад. Горжусь им и нашей страной!



Я бы, кстати, к автомату Калашникова относился более уважительно. Не надо хайповать на этом, не используйте это великое имя просто так! Неважно, с чем ты зайдёшь в раздевалку: с бейсбольной битой или плетью. Главное, чтобы болельщики были довольны, а парни всегда выигрывал. А с «калашом» хайповать могут только те, кто не держал его в руках», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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