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Назаров: хайповать с «калашом» могут только те, кто не держал его в руках

Назаров: хайповать с «калашом» могут только те, кто не держал его в руках
Хоккей / КХЛ 0

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появление автомата Калашникова в раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь». На инцидент уже обратили внимание в Северной Америке.

«Могу только поздравить коллегу с победой. Знаете, автомат Калашникова находится на гербе многих стран. Это великое русское оружие, которое великий русский учёный создал несколько десятков лет назад. Горжусь им и нашей страной!

Я бы, кстати, к автомату Калашникова относился более уважительно. Не надо хайповать на этом, не используйте это великое имя просто так! Неважно, с чем ты зайдёшь в раздевалку: с бейсбольной битой или плетью. Главное, чтобы болельщики были довольны, а парни всегда выигрывал. А с «калашом» хайповать могут только те, кто не держал его в руках», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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