«Довели». В Ижевске тренер принёс в раздевалку автомат Калашникова

Чего только не увидишь в российском хоккее! И, что самое интересное, речь далеко не об одной Континентальной лиге. Много всего необычного происходит и в Высшей лиге, где вовсю идёт регулярный чемпионат. Зарплаты в ВХЛ ниже, комфорта в плане логистики и проживания меньше, но результат всё равно нужно показывать. В этой связи тренерам приходится идти на экстренные меры.

Нет, не переживайте, никто никого убивать в Высшей лиге не собирается. Но внести в атмосферу командной раздевалки необычный креатив и по-настоящему мужской характер – это всегда пожалуйста.



Так, в Восточной конференции ВХЛ играет команда «Ижсталь» из города Ижевск. Та самая, с которой свой тренерский путь начинал Андрей Разин, впоследствии отправившийся на повышение в КХЛ.

Сейчас «Ижсталь» занимает второе место на Востоке, уступая всего одно очко «Рубину». Тренирует команду Рамиль Сайфуллин, а в составе есть такие известные хоккеисты, как Илья Дервук, Арсений Хацей и Артур Лаута. Лаута, к слову, в последней встрече с «Челметом» забросил первую шайбу с февраля 2018 года.

Артур Лаута забросил первую шайбу с февраля 2018 года

«Челмет» хоккеисты ижевского клуба обыграли со счётом 3:2, но всё самое интересное происходило уже после матча. У любой команды есть свои традиции и приметы. Кто-то дарит лучшему игроку папаху или фуражку, другие надевают на главную звезду встречи китель или каску. У «Ижстали» же в раздевалке появился… автомат! Да, легендарный российский автомат Калашникова, известный во всём мире.



— В поездку его тоже будем возить? – спрашивают игроки в победной раздевалке у главного тренера Рамиля Сайфуллина.



— С этим разберёмся, сделаем деревянный муляж, если что, — шутливо ответил тренер, резко передёрнув затвор оружия.

— Ребят, с сегодняшнего дня вводим традицию, как многие команды. У нас город оружейников. Каждый матч вы сами будете выбирать лучшего игрока. И предыдущий будет передавать автомат, — продолжил Сайфуллин. — Женя Орлов, сегодня ты выбираешь лучшего.



— Мужики, что скажу. Красавцы все! Вложились в победу, защитники блокировали, нападающие хорошо бросали. Вратарь молодчик, вручаю автомат ему, — сказал Орлов.

Фото: vhlru.ru

— Пацаны, молодчики, с победой всех. Но если плохо будем играть, нас из него расстреляют, — пошутил получивший в руки автомат вратарь «Ижстали» Савелий Кононов.



В раздевалке раздался оглушительный смех. Вот что значит позитивная атмосфера и заряд эмоциями.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Ижстали» в YouTube.

— Идея давно витала в воздухе. В нашем городе готовятся к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Калашников жил и работал в Ижевске. Все турниры, все спортивные мероприятия сейчас проходят в память о нём и в честь него. Скоро, 10 ноября, будут большие празднования. У нас город оружейников, в честь этой памятной даты в клубе решили вручать автомат лучшему игроку матча из нашей команды.

Фото: vhlru.ru

Идея принадлежит руководству клуба «Ижсталь» и тренерскому штабу. Всё обдумали и смогли воплотить ещё в жизнь. Это точная копия настоящего автомата Калашникова, просто как на уроках ОБЖ: без боевой части и без патронов. Так что в какой-то степени, конечно, макет. Но все составляющие настоящего автомата есть! Сейчас он в раздевалке, после матча с «Челметом» его получил наш вратарь Савелий Кононов, — рассказал «Чемпионату» о новой традиции пресс-атташе «Ижстали» Сергей Березин.



Свой следующий матч «Ижсталь» проведёт 12 сентября. Соперником станет клуб «Южный Урал». После этого хоккеисты ижевского клуба отправятся на выезд. Может, для поддержания духа автомат Калашникова стоит взять с собой и в поездку? Хотя бы деревянный, как сказал главный тренер Рамиль Сайфуллин. Тогда, глядишь, и регулярный чемпионат можно выиграть, а дальше и в плей-офф пошуметь.