«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Йокерита»

В Череповце местная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Андрея Разина проиграли четвёртый матч в сезоне из пяти.
Первый гол в матче зрители увидели на девятой минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. На 16-й минуте подопечные Андрея Разина сравняли счёт усилиями форварда Даниила Вовченко. На старте второго периода гости вновь вышли вперёд благодаря оформившему дубль Йенсену. В концовке второго периода защитник Оливер Лауридсен увеличил преимущество финского коллектива до двух шайб. В концовке точку поставил Хенри Иконен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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