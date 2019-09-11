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«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Йокерита»

«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

В Череповце местная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Андрея Разина проиграли четвёртый матч в сезоне из пяти.

Первый гол в матче зрители увидели на девятой минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. На 16-й минуте подопечные Андрея Разина сравняли счёт усилиями форварда Даниила Вовченко. На старте второго периода гости вновь вышли вперёд благодаря оформившему дубль Йенсену. В концовке второго периода защитник Оливер Лауридсен увеличил преимущество финского коллектива до двух шайб. В концовке точку поставил Хенри Иконен.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йенсен – 08:35' (5x5)   1:1 Вовченко (Трубачёв) – 15:00' (5x5)   1:2 Йенсен (Лехтонен, Хаапала) – 20:37' (5x5)   1:3 Лауридсен – 37:59' (5x5)   1:4 Иконен (Анттила) – 59:20' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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