Форвард «Филадельфии» Рубцов оформил дубль в матче новичков

Форвард «Филадельфии Флайерз» Герман Рубцов оформил дубль в матче новичков с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:5 Б).

Видео первого гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии».

Видео второго гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии».

В минувшем сезоне 21-летний форвард сыграл всего 14 матчей за фарм-клуб «Филадельфии» «Лихай-Уэлли Фантомс» в Американской хоккейной лиге, отметившись шестью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Это был первый сезон для Германа в АХЛ, до этого он играл в юниорской хоккейной лиге Квебека.

В сезоне-2016/17 Рубцов принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Витязя», не сумев отметиться результативными действиями.