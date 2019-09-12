Холланд — о травме Макдэвида: лучше перестраховаться, чем потом жалеть

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд заявил, что капитан команды Коннор Макдэвид, скорее всего, не будет принимать участие в предсезонных матчах.

«Если бы он был здоров, то, возможно, сыграл бы в двух или трёх матчах. В нынешней же ситуации речь может идти об одном матче или о том, что он не сыграет вообще, – это более вероятно.



У нас осталось три недели до старта регулярки, мы собираемся быть осторожными. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», – цитирует Холланда пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне канадский форвард набрал рекордные в карьере 116 (41+75) очков и занял второе место в списке бомбардиров, уступив только россиянину Никите Кучерову, набравшему 128 очков. 22-летний хоккеист продолжает восстановление после травмы колена, полученной в заключительной игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».