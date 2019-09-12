Овечкин: хотел бы остаться в «Вашингтоне», не планирую выступать за другой клуб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы остаться в столичной команде. Его действующий контракт истекает по окончании сезона-2020/21.



«Конечно, я хотел бы остаться в «Вашингтоне». Не планирую выступать за другую команду», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналист NBC Sports Джей Джей Реган.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06.