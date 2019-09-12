Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: хотел бы остаться в «Вашингтоне», не планирую выступать за другой клуб

Овечкин: хотел бы остаться в «Вашингтоне», не планирую выступать за другой клуб
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы остаться в столичной команде. Его действующий контракт истекает по окончании сезона-2020/21.

«Конечно, я хотел бы остаться в «Вашингтоне». Не планирую выступать за другую команду», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналист NBC Sports Джей Джей Реган.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06.

«Много вариантов, скрывать не буду». Овечкин вернётся в Россию ради ОИ?
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на все злободневные вопросы.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент