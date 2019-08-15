«Много вариантов, скрывать не буду». Овечкин вернётся в Россию ради ОИ?

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в рамках официального открытия филиала хоккейной академии «Авангард» в Балашихе ответил на вопросы журналистов, поделившись мнением о возможном участии в Олимпиаде 2022 года в Китае, контракте Артемия Панарина, смене главного тренера в национальной команде и перспективах московского «Динамо».

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.

О поездке в Китай и Олимпиаде-2022

— Дай бог, чтобы всё сложилось. Проект масштабный. Правильно сказали, что все талантливые хоккеисты должны заниматься не только в этой академии, но и по всей России. Чем больше таких академий будет, тем будет лучше для нашего спорта. Думаю, что мы движемся в правильном направлении.



За КХЛ слежу только образно, через интернет. Связываюсь с московским «Динамо». Сейчас, может быть, буду связываться и с «Авангардом». Развитие идёт, но, к сожалению, пристально не слежу. Надеюсь, что лига будет двигаться в правильном направлении, — начал Овечкин.

— Как поездка в Китай, какие впечатления?

— Только положительные. Очень много людей заинтересовано в продвижении нашего вида спорта. Посмотрел, как строятся стадионы, как готовится к Олимпийским играм сам Китай.



— Как думаете, есть ли шансы у НХЛ, что лига примет участие в Олимпиаде после вашей поездки в Китай?

— Как я могу понять? НХЛ туда поехала, меня пригласила. Думаю, что шансы есть. Поживём – увидим.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022? Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.

— Что на этот счёт говорят в профсоюзе НХЛ?

— К сожалению, у нас не было никаких разговоров. Сейчас только начнутся лагеря в «Вашингтоне» и других командах. Думаю, что первые разговоры начнутся во время тренировочного лагеря, как это всегда и обычно делается. После этого у нас появится какая-то информация.

Видео доступно по этой ссылке.

О Кузнецове и Панарине

— Что вы слышали о возможных проблемах Кузнецова?

— А какие у него проблемы?



— Возможно, возникнут серьёзные проблемы в его карьере. Ничего не слышали?

— Нет. Какие проблемы, о чём вы? Нет, вроде всё нормально у него, тренируется. На связи постоянно. Жив и здоров.



— Что случилось с его «инстаграмом»?

— А что с ним случилось? Я не могу понять, что происходит.



— Всё удалил, от всех отписался.

— Всё нормально у него.

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится? Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.

— В случае локаута в НХЛ планируете вернуться в КХЛ?

— В случае локаута много игроков будет возвращаться сюда.



— Вы вернётесь?

— Поживём – увидим. Опять же, локаут наступит – будем принимать решения.



— Как отнеслись к огромному контракту Панарина и появившейся у Артемия раскованности?

— Каждый человек может себя вести так, как он хочет. Что касается его контракта, то я только рад за него. Молодец, добился всего сам. Рад и доволен за него.

О сборной России и своей карьере

— Как вам перемены в тренерском штабе сборной России? Теперь главным тренером стал Алексей Кудашов.

— Я играл и с Кудашовым, и с Воробьёвым. Всех знаю лично. Думаю, что когда мы приедем в сборную, то тогда посмотрим, поменялось ли что-то или нет. Но опять же, всё это делается, чтобы сборная России становилась сильнее. Не думаю, что Кудашов что-то испортит.



— Тренер СКА – тренер сборной. Это плохо или хорошо?

— Для меня без разницы. Самое главное, чтобы сил хватило и эмоций. Кудашов верен хоккею и любит это дело. Думаю, что эмоций хватит и сил хватит.

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— В 2021 году у вас заканчивается контракт с «Вашингтоном». Вы можете себя обезопасить для участия в Олимпиаде, если на год останетесь в России. Держите ли вы в уме такой вариант?

— Много вариантов, скрывать ничего не буду. Но опять же, всё будет зависеть от того, как я буду здоров. Смогу ли я поучаствовать. если я не буду здоров, то кому буду там нужен, правильно? Два года потерплю.



— Сергей Фёдоров сказал, что вы – здоровый бык.

— Самое главное, что здоровье пока есть. Опять же, играть хочется как можно дольше, но не хочется и обманывать хоккей. Моя семья столько в меня вложила, мы столько прошли. Обманывать не хочется. Если я почувствую, что уже всё, не то…

О «Вашингтоне» и московском «Динамо»

— «Вашингтон» стал сильнее в этом сезоне или не изменился?

— Посмотрим. В принципе, я ещё ни с кем не разговаривал, были только телефонные разговоры с Кузнецовым, Самсоновым и Орловым. Сейчас приедем и посмотрим.



— Как отдохнули?

— Отдохнул хорошо. Провёл время с семьёй, теперь полон сил. Только вперёд.



— Удивились, что пресс-атташе «Вашингтона» выиграл $ 1 млн в лотерею?

— Я за него очень рад. Позвонил ему и поздравил. Реально, столько людей пытаются выиграть хоть какие-то деньги, а здесь сразу миллион. Думаю, что он всё сделает правильно. Вся команда за него рада.

Пресс-атташе «Вашингтона» Сергей Кочаров выиграл в лотерею $ 1 млн

— Вы бы на что потратили эти деньги?

— Я не знаю, мне надо выиграть хоть что-то (смеётся). Хотя бы 100 рублей.

— Никулин и Марков – без контрактов. Есть у них шансы подписаться на минимальные деньги, в том числе и в НХЛ?

— С Никулиным разговаривал буквально на днях. Есть предложения, но пока думает. Опять же, в его состоянии и его статусе он может взять паузу, подумать и всё взвесить, а потом уже принять какое-то решение. С Андреем Марковым в последний раз разговаривал, может, года два назад. Поэтому нет никаких новостей.



— В московском «Динамо» в очередной раз сменилось руководство. Не боитесь, что в клубе снова начнётся какой-то раздрай?

— Команда только построилась, пришло новое-старое руководство. Я надеюсь, что на этот раз всё сложится хорошо. Поживём-увидим. Самое главное, чтобы у команды всё было нормально. Опять же, я действующий хоккеист и для нас самое главное, чтобы в команде всё было хорошо. А что там происходит наверху – это уже не наше дело.

Видео доступно по этой ссылке.