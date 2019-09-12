Кузнецов отказался комментировать возможную дисквалификацию в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отказался от общения с журналистами на предмет возможной дисквалификации в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Тарик Эль-Башир.



По его информации, россиянин не будет беседовать с прессой до решения руководства лиги. 16 сентября Кузнецов встретится с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном.



Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года за употребление кокаина, при этом дисквалификация спортсмена не распространяется на НХЛ.



Кузнецов — двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпион мира среди молодёжных команд (2011).

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