«Автомобилист» обыграл «Салават» в Уфе и продлил победную серию до пяти матчей

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт на 13-й минуте — Найджел Доус отметился точным броском в большинстве. В концовке встречи Дэн Секстон убежал в контратаку и поразил дальний угол ворот уфимского клуба. Голкипер гостей Якуб Коварж записал на свой счёт сухой матч.



«Автомобилист» продлил победную серию до пяти матчей, клуб до сих пор ни разу не проиграл в регулярном чемпионате. Уфимский клуб потерпел второе поражение в нынешнем сезоне. 14 сентября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Амуром», а клуб из Екатеринбурга в этот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.