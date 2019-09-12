Мартемьянов: опасались «Салавата», но сумели сдержать его штурм

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:0).



«Хотелось бы поздравить болельщиков с хорошим матчем, который получился: был накал с обеих сторон и никто не хотел проигрывать. Благодарю нашу команду за проявленный характер и стойкость в обороне, поздравляю нашего вратаря с первым «сухарём».



Что касается игры, то мы опасались «Салавата», знали, что для них это первая игра дома. Они вернулись из поездки, и у них было чуть больше времени на восстановление. Мы сдержали их штурм и начали потихоньку играть в свою игру. Нам это удалось, и результат не заставил себя ждать. Стойко отыграли третий период. Благодарю бригады меньшинства, сегодня очень хорошо отыграли. Парней — с победой, молодцы», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Салавата Юлаева»

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер «Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.