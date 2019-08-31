Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер

Восточная Конференция претерпела небольшие изменения по сравнению с прошлым сезоном, так как нижегородское «Торпедо» вернулось по месту прописки на Запад. Команд осталось 12 – в последний раз столько команд от Востока участвовало в сезоне-2012/13. Тогда в финал Кубка Гагарина вышел «Трактор», и это неудивительно – в Восточной конференции хватает сюрпризов и неожиданностей. Разве кто-то в прошлом сезоне мог предположить, что в «регулярке» дивизион Чернышева выиграет «Барыс», а в конференции первенствует «Автомобилист»? Поэтому прогнозировать выступление восточных команд – дело неблагодарное, но мы попробуем.

«Трактор» — чемпион предсезонки. Итоговая таблица межсезонья Где ещё вы увидите Ригу и Сочи выше ЦСКА и СКА?

12. «Амур»

С чем подходит к сезону: состав стал ещё слабее по сравнению с прошлым сезоном («Амур» финишировал последним в конференции) – из заметных игроков команду покинули Атюшов, Коларж, Дедунов и Пьянов. Васильев, Витасек, Коробов, Шуленин, Гинек Зогорна, Капитуров, Язьков – это, конечно, здорово, наверняка поможет в дерби с «Адмиралом» (на предсезонке из трёх игр хабаровчане у непримиримого соперника выиграли две), но не более того. Особенно смутила недавняя игра с «Маунтфилдом» — результаты предсезонных матчей забываются после финальной сирены, но крупное поражение от чешской команды стоит особняком (0:7). Тем не менее, внимательно изучивший календарь капитан Максим Кондратьев полон оптимизма: «В начале сезона мы встречаемся с «середняками». Можно удачно стартовать и набрать очки».

Прогноз: не верить заслуженному ветерану нет смысла – в первый месяц у «Амура» действительно из тяжёлых соперников только «Барыс» и «Салават Юлаев». Возможно, хорошие результаты в сентябре помогут «Амуру» какое-то время быть в восьмёрке – но дальше всё-таки придется играть с ведущими командами чемпионата, и тяжело представить, что Горшков, Файзуллин, Руденков и братья Ушенины выйдут на новый уровень, а Лангхаммер превратится в Метсолу. В «Северстали» у Гулявцева было звено Кагарлицкого и Гудачек – у «Амура» таких героев, которые будут «делать разницу» и тащить команду в плей-офф, похоже, не найдется.

11. «Нефтехимик»

С чем подходят к сезону: финское трио Няттинен – Пуустинен-Руохомаа в полном составе покинуло Нижнекамск и «Нефтехимик» очень сильно ослаб. Новички-легионеры Митчелл, Уайт – и дальше в нападении пугающая пропасть, где едва ли не главная надежда – РадельФазлеев, отвергнутый «Ак Барсом». Барулин и Шарыченков – вратарская бригада явно не для больших свершений, как бы этого Константину ни хотелось. В защите относительный порядок, и фамилии Шарипзянов, Захарчук, Сергеев, Атюшов, Рясенский, Пайгин, Игнатович и первораундник драфта НХЛ Мёрфи должны внушать оптимизм – но это больше напоминает сплав возраста, опыта и чьих-то несбывшихся надежд. На плей-офф, например.Нижнекамцы едва не стали худшей командой на предсезонке, проиграв всем, благо можно сыграть со своим фарм-клубом ЦСК ВВС и крупно обыграть его (6:2).

Прогноз: честно говоря, Вячеслава Буцаева даже где-то жаль – если нижнекамскую молодежь в лице Бикмуллина, Порядина, Шафигуллина, Шарифьянова, Хайруллина, Угольникова, Грошева, Хисамутдинова и Хафизова, не прорвёт, то «Нефтехимик» от гонки за плей-офф «отклеится» еще быстрее, чем «Амур». Конечно, есть надежда на легионеров, но в прошлом сезоне финская тройка устала тащить команду на себе в середине чемпионата, и нижнекамцы предсказуемо выпали из зоны плей-офф. Митчелл, Уайт и Мёрфи будут стараться, но, кажется, «Нефтехимик» ждёт один из самых сложных сезонов в КХЛ.

10. «Адмирал»

С чем подходят к сезону: состав нравится Сергею Светлову, и с критиками команды он не согласен. Наставник прав – та же легионерская линия выглядит впечатляюще: действующий чемпион мира финн вратарь Олкинуора, чемпион Швейцарии защитник Альмквист, канадский защитник Лалонд, который уже на предсезонке радует форвардов качественными передачами, хорошо знакомый болельщикам «Сочи» (ну и «Куньлуня», наверно) Мартин Бакош и лучший бомбардир «ХВ-71» Мартин Юнг. Не сравнить с прошлым годом, когда от легионеров сначала вообще отказались, а потом новоприбывшие Полак и Говорка сыграли так, что лучше бы их и не было.

Удалось сохранить костяк, особенно в нападении (Бутузов, Стрельцовы, Глазачев, Вихарев, Петров, Коннов). Есть и молодежь: новички Кожевников и Иван Лисин, подключают к играм за «Адмирал» Ивана Лапшина и Семёна Островского, с прошлого года остался перспективный Глеб Зайцев. Есть точечные усиления из ВХЛ: обладатели Кубка Петрова защитник Ибатуллин и нападающий Ломако из «Сарыарки», и игрок из «Молота-Прикамья» Дельнов, прошедший просмотр. Таких кошмаров и жесткой экономии имени Сошникова, как в прошлом году, не будет – ждать от «Адмирала» прорыва?

Прогноз: скитаться «Адмирал» на последних местах не будет, и наверняка попробует побороться за место в плей-офф. На предсезонке видно: у «Адмирала» проседает игра в обороне, а Юсси Олкинуора иногда играет настолько нестандартно, что в заблуждение вводит даже себя. Да, «Адмирал» стал сильнее, но лишь по сравнению с прошлым сезоном, а этого мало, чтобы попасть в восьмерку, без организованной обороны туда не пустят. Но обойти «Нефтехимик» владивостокцам вполне по силам.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

9. «Куньлунь»

С чем подходят к сезону: надеемся, что с визами, иначе проблемы возникнут с самого начала. «Куньлунь» уже в межсезонье стал одним из хедлайнеров– тафгай Гарент Хант бил все, что движется в ангарском «Ермаке», а на турнир в Челябинск команда не смогла попасть из-за проблем с документами. На турнире в Магнитогорске китайская команда еле-еле справилась с резервом «Трактора», а затем уступила хозяевам и «Сибири». Состав собрали интересный – помимо тафгая, не собирающегося сбавлять обороты, есть вратарь сборной Чехии Грубец, эстрадный певец Майоне, сыновья знаменитых хоккеистов Джейк Челиос и Давид Бондра, остались в клубе Брэндон Ип и Зак Юэнь, Войтек Вольски, Кори Кейн, Брэндон Дефацио, Палола, вернулся Брюле, приехали из НХЛ Кракнелл и Шустр, Спенсер Фу и Тайлер Вон, чемпион Экстралиги канадец Верек. А теперь вопрос: не надоест ли им всё в середине чемпионата?

Прогноз: китайцы в межсезонье вроде старались – в Пекине прошел турнир, а в июне был организован лагерь для канадцев китайского происхождения, куда подали заявки свыше четырехсот хоккеистов. Опять же, тафгая подписали, маркетинговый ход, который уже работает. Но «Куньлунь» последние два сезона провел практически одинаково – команда к Новому году держится в восьмёрке, затем резко все разваливается, сезон заканчивается в феврале (а то и в январе), и часть игроков без проблем находят работу в европейских чемпионатах, а другая едет отдыхать. В Китае хорошо платят, ответственности почти никакой (фанатов-то нет) – играй в своё удовольствие. Почему этого вновь не повторится? Потехин и Станислав Заборников, если что, вдвоём не справятся.

Кто обидит китайцев – точно получит от него по лицу. Новый тафгай в КХЛ Есть один повод следить за матчами «Куньлуня». Гарет Хант бьёт рекорды по штрафным минутам и готов играть за сборную Китая.

8. «Сибирь»

С чем подходят к сезону: с надеждой попасть в плей-офф. Наконец-то, «Сибирь» пережила межсезонье без серьёзных потерь, и укрепила свой состав во всех линиях. По ходу лета возникало ощущение, что новосибирцы слишком серьезно восприняли поражение сборной России в полуфинале ЧМ и решили связать своё межсезонье полностью с Финляндией: сборы, площадка, легионеры. У Николая Заварухина, для которого этот сезон станет первым в роли главного тренера команды КХЛ, что подразумевает риск, имидж исключительно положительный – стремительно прогрессирующий тренер-трудяга, который знаком с Новосибирском (рулил «Сибирскими Снайперами») и перешел из «Автомобилиста». Неужели всё хорошо?

Не совсем. У «Сибири» уже в августе идёт что-то не так. Сэм Лофквист забросил первый гол «Сибири» на Мемориале Ромазана, размочив почти двухматчевую серию без голов – расторгли с ним контракт, конечно, не из-за этого, но выглядело забавно, если учесть, что новость появилась почти сразу после матча. Теперь с Йокипакки двойной спрос – мало того, что его пригласили на лидирующие роли, из-за него хоккеист перед стартом сезона работу потерял. Много финнов – в стиле «Сибири», обычно в Новосибирске у них получается (посмотрите на финнов в СКА, и одного богача из «Эдмонтона»), но бывают неприятные исключения в виде Юнтиллы и Эло. Пелтола, будучи капитаном, в прошлом сезоне раскачивался долго, и сможет ли он полноценно заменить Няттинена для Пуустинена и Руохомаа – большой вопрос, да и Юусо с Микаэлем, как показал Нижнекамск, могут сильно сдать в ходе чемпионата. Смущает оборона – туда зовут Хабарова (пропустил сезон), Пигановича, надолго выбыл Демидов, вернули Ермакова, Логинов и Алексеев в роли ведущих защитников, что смущает, в прошлом году места в восьмерке это не принесло. У Сятери наверняка будет много работы, справится ли он с ней? С «Витязем» Харри в плей-офф вышел только с третьей попытки, а в прошлом сезоне в «Грэнд-Рэпидс» процент отраженных бросков у Сятери составил ниже 90%. В Магнитогорске команде уже нанесли мощную оплеуху – 0:6 от хозяев.

Прогноз: увы, но у «Сибири» снова возникнут проблемы с попаданием в плей-офф. Шашков и Михайлов будут прогрессировать? Саюстов, Романцев и Миловзоров проведут сезон на стабильно высоком уровне? Как будет получаться у Заварухина? Получится ли пройти сезон без серьёзных спадов? Новосибирцы за последние три сезона приучили к тому, что им в последний момент не хватает необходимого рывка, крупицы очков, чтобы зайти в плей-офф. По злой иронии, у «Сибири» календарь завершается матчами с уральскими командами (и рижским «Динамо») – в последних невыходах в плей-офф в той или иной степени поучаствовали «Автомобилист» и «Трактор». Правда, хочется (думаю, даже нейтральным болельщикам), чтобы ЛДС в Новосибирске шумел и зажигал (энергетика от стадиона чувствуется даже на большом расстоянии) как никогда, поэтому отдадим предпочтение новосибирцам в битве за 8-е место.

7. «Барыс»

С чем подходят к сезону: с мощным североамериканским нападением (только Боченски завершил карьеру), впрочем, как обычно. Но оборона осталась прежней (только теперь без Даллмэна) – за мощными спинами Дица и Сведберга спрятались Блэкер, Маклюков, Метальников, Полохови так далее. Настораживает. На домашнем турнире «Барыс» не отдал ни одного матча, а в Швейцарии проиграли в трёх играх из четырёх.

Прогноз: «Барыс» крепкая и организованная команда, но если в прошлом чемпионате казахский коллектив в первый год без Доуса недооценивали и рассчитывали на очередной затяжной спад, то теперь соперники наверняка найдут способы, как использовать слабые места и пробоины в обороне нур-султанцев, и что противопоставить Хелуке, Найту и Тангрэди. Силовой и агрессивный хоккей от Скабелки – он подойдёт новичкам, особенно в домашней обстановке (площадка стала канадской), но сможет ли в таком темпе работать вся команда – покажет сезон.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

6. «Трактор»

С чем подходят к сезону: Петерис Скудра соскучился по работе и рассчитывает зацепиться за шанс выиграть Кубок Гагарина. Черно-белые играют солидно и уверенно, выиграли Кубок Губернатора и Мемориал Ромазана, который «Трактор» не выигрывал ни разу. В составе от прошлого сезона осталось всего несколько человек – при Петерисе и новом руководстве меняется абсолютно всё и все, а челябинцев за поведение на трансферном рынке, по словам вице-президента «Трактора»Видгофа, называют «террористами». «Трактор» лишь раз проиграл на «предсезонке», да и то уступил «Куньлуню» в не оптимальном составе. Энергозатратный и быстрый хоккей – пока у «Трактора» получается. Курс на возвращение местных воспитанников, добротные легионеры, ровный и глубокий состав, как всегда талантливая молодежь– жизнь налаживается?

Прогноз: пока трудно сказать, чем «Трактор» будет удивлять топ-команды с большими бюджетами и прорываться наверх в «регулярке», еще и с таким тяжелым дальневосточным стартом.Ростер челябинцев, конечно, внушает оптимизм, но сложно представить, что черно-белые сходу в «регулярке» финишируют высоко, да и без спадов не обойтись. В плей-офф челябинцы попадут без проблем, и дальше начнется борьба тренерских умов, где игрой в давление никого не удивить. У команды Гатиятулина была фишка – непроходимая и организованная оборона, что соперникам предложит Скудра? С «Торпедо» наставник лишь раз преодолел первый раунд, обыграв похожий по стилю «Йокерит». В Челябинске после летних заявлений и кропотливой селекции одного выхода в плей-офф будет явно мало.

5. «Салават Юлаев»

С чем подходят к сезону: уфимцы после «бронзы» потеряли трёх ведущих игроков – Кемппайнена, Бурдасова и Ткачёва. Постарались заменить – чемпион мира Маннинен из «Йокерита» уже неплохо вписался к Умарку и Хартикайнену, а у Сошникова, можно сказать, новый этап в карьере начинается, надеемся, что успешный, здоровый и без травм. Укрепили оборону Пашниным и Лисовцом, сохранили Сергеева – уфимское руководство после странного обмена с «Трактором» (Федотов и Терещенко за Жульдикова для «Тороса») отработало на славу. Ещё и всходят новые звёздочки – Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин. Правда, на предсезонке уфимцы выступают неровно – в Казахстане финишировали предпоследними, дважды уступили «Трактору», зато нижнекамский «Нефтехимик» был обыгран целых три раза. Матч с «Автомобилистом» получился захватывающим – «юлаевцы» проигрывали 0:3 и 2:4, дважды сравняли счет вшестером и добились победы в серии буллитов.

Амиров может ворваться в КХЛ ярче Подколзина. Его чувство гола поражает И не надо сравнивать его с Шэном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.

Прогноз: в прошлом сезоне у Николая Цулыгина команда к середине чемпионата обосновалась в середине таблицы, оставшись там до начала плей-офф. Вряд ли в Уфе хотят повторения именно такой «регулярки», но если она вновь принесёт успешную весну – про 5-е место никто и не вспомнит. У «Салавата Юлаева» сбалансированный состав со скандинавским первым звеном, но если легионеры вновь начнут готовиться к плей-офф и прокатывать «регулярку», вряд ли мастерства Сошникова, Кугрышева и остальных хватит для попадания в топ-4, но ниже пятого места команда не упадёт, потому что на воротах у уфимцев лучший вратарь лиги.

4. «Автомобилист»

С чем подходят к сезону: мощное нападение, которое в оптимальном составе должно не замечать соперников. Удивительно, как в Екатеринбурге не заметили очевидного перекоса – в то время, как клуб усиливался нападающими, с защитниками как будто было все нормально. Ведущие защитники команды Трямкин и Василевский порой совершают грубые ошибки, что говорить о стабильности остальных? И улучшения защитной линии толком не последовало, при всем уважении к заслугам Батыршина, Белякова и Березина, а расставание с Чайковски – вынужденная мера, но эта потеря может стать ключевой. Хорошо, что есть вратарь Якуб Коварж, который обязательно подчистит, подстрахует и наверняка в ходе чемпионата принесет для команды немало побед.

Прогноз: «Автомобилист» начнет сезон без Дацюка и Голышева, да и с такой обороной трудно повторить феерический результат прошлогодней «регулярки», но команда ниже первой четверки не опустится. В прошлом году Мартемьянов сетовал, что команда не смогла после «регулярки» перестроиться на хоккей уровня плей-офф – с четвёртого места «Автомобилист» должен завестись сразу же.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

3. «Металлург Мг»

С чем идет в сезон: два неудачных сезона для «Металлурга» — слишком много, поэтому магнитогорцы собрали настолько звездный коллектив (Яковлев, Постма, Локтионов, О’Делл, Козун, Галузин, Паршин, Буйницкий), что даже Сергей Мозякин в предсезонных матчах выходит в третьем звене. И на роль сменщика Кошечкина пригласили Станислава Галимова, первого номера «Торпедо» до травмы. Яндач на предсезонке оптимальный состав так и не выставил, в том числе из-за травм – зато молодёжь наигралась вволю, в сезоне такого доверия к молодым игрокам не будет. «Металлург» выглядит довольно-таки возрастной командой, но Геннадий Величкин заверил, что графы «возраст» в турнирной таблице нет и обращать внимание на этот фактор не нужно. Сложно не согласиться.

Прогноз: в прошлом году «Магнитке» 3-е место счастья не принесло – зато в прогнозе уже в первом раунде мы увидим южноуральское дерби. Яндач ещё в прошлом сезоне переживал из-за того, что его могут уволить, но за неудачное выступление его простили, и с таким составом чех не имеет права проваливаться.

«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Восточной конференции.

2. «Авангард»

С чем подходят к сезону: в стане «Авангарда» всерьёз рассчитывают на Кубок Гагарина. Уже на предсезонке хватило неприятных ситуаций: надолго выбыл Зернов, Судницин продолжил коллекционировать курьёзные шайбы, а Щербак, призванный заменить Михеева, угодил в четвертое звено. Есть Андригетто, Войнов, в конце концов, Дедунов. На результаты предсезонных матчей «Авангарда», как велит Хартли, не обращаем внимания. Да и селекция у «Авангарда» еще не закончилась, легионеров всего четверо, а, по словам Сушинского, нужно шесть. Теперь ещё и замену Зернову надо искать. Может, есть в «Ижстали»?

Прогноз: у омичей, несмотря на кадровые проблемы, самый мощный состав в дивизионе, в котором команда должна стать первой. Конференцию «Авангард» вряд ли выиграет, но и 2-е место – отличная стартовая позиция в плей-офф. Особенно если Бобкову найдут достойного сменщика, потому что Судницину страшно отдать хотя бы несколько игр, ведь непонятно, какой нелепой шайбы ждать от него в следующий раз.

«Авангард» приехал в Омск. О чём говорили Сушинский и Хартли В «Авангарде» будет шесть легионеров, а Михеев будет нести знамя клуба в НХЛ.

1. «Ак Барс»

С чем подходят к сезону: во всём новом – тренер, игроки, код, и много интересного. В отличие от Билялетдинова, у которого «Ак Барс» мог половину «регулярки» выходить на пик формы, Квартальнов, выигравший с ЦСКА три чемпионата из трёх, будет прививать культуру побеждать здесь и сейчас, начиная с сентября. Для этого в составе «Ак Барса» есть подходящий набор исполнителей и работяг, крепкие защитные редуты, надежная вратарская бригада и перспективные молодые игроки, у которых после Билялетдинова есть шанс выйти на новый уровень и заиграть в КХЛ.

Прогноз: казанцы, возможно, не будут напоминать ЦСКА, который шел катком по своим соперникам, и наверняка в первые месяцы «регулярки» тренеры и игроки будут друг к другу постепенно привыкать, к новым требованиям, и нарабатывать сочетания. Ближе к середине чемпионата казанцы раскачаются и захватят лидерство как в дивизионе, так и в Конференции, и не отдадут его вплоть до плей-офф.

Денег не было, и они держались. Жизнь топ-клубов КХЛ до богатства Два ЦСКА не могли поделить власть, в СКА считали достижением ничью с «Авангардом», а в Казани команда не стремилась даже в «вышку».