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«Локомотив» — «Динамо» М: Ерёменко пропустил курьёзный гол после броска Ландера

«Локомотив» — «Динамо» М: Ерёменко пропустил курьёзный гол после броска Ландера
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» гостит у «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода хозяева ведут со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Третью шайбу в ворота бело-голубых отправил нападающий «железнодорожников» Антон Ландер. 28-летний швед забил гол с отрицательного угла и забросил первую шайбу в составе ярославского клуба. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл голкипер московского клуба Александр Ерёменко.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Кудрявцев, Ильенко — Красковский — Апальков.

«Динамо» М:

Ерёменко (Бочаров);
Зайцев — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Михайлов — Круглов — Афиногенов, Индрашис.

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