«Сибирь» одолела минское «Динамо» и прервала серию из двух поражений

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Зубры» открыли счёт стараниями Шейна Принса, поразившего ворота своей бывшей команды. В концовке первого периода Микаэль Руохомаа восстановил равновесие, реализовав численный перевес, а во втором периоде финский хоккеист оформил дубль. В третьей двадцатиминутке Егор Миловзоров отличился в формате «5 на 4». В концовке Марк-Андре Граньяни сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.
Минчане потерпели четвёртое поражение в пяти матчах регулярки, у «Сибири» третья победа в сезоне. 15 сентября минское «Динамо» встретится на своей площадке с «Металлургом», а новосибирский клуб 14-го числа сыграет на выезде с «Витязем».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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