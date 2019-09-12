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«Сибирь» одолела минское «Динамо» и прервала серию из двух поражений

«Сибирь» одолела минское «Динамо» и прервала серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Зубры» открыли счёт стараниями Шейна Принса, поразившего ворота своей бывшей команды. В концовке первого периода Микаэль Руохомаа восстановил равновесие, реализовав численный перевес, а во втором периоде финский хоккеист оформил дубль. В третьей двадцатиминутке Егор Миловзоров отличился в формате «5 на 4». В концовке Марк-Андре Граньяни сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

Минчане потерпели четвёртое поражение в пяти матчах регулярки, у «Сибири» третья победа в сезоне. 15 сентября минское «Динамо» встретится на своей площадке с «Металлургом», а новосибирский клуб 14-го числа сыграет на выезде с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Принс (Паре, Костицын) – 04:34' (5x5)   1:1 Руохомаа (Йокипакка) – 16:31' (5x4)   1:2 Руохомаа (Пуустинен, Морозов) – 30:56' (5x5)   1:3 Миловзоров (Казаков, Логинов) – 48:53' (5x4)   2:3 Граньяни (Шор) – 59:16' (6x5)
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