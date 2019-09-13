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Агент Проворова: рады, что всё наконец закончилось. Это был непростой контракт

Агент Проворова: рады, что всё наконец закончилось. Это был непростой контракт
Хоккей / НХЛ 0

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, прокомментировал заключение шестилетнего контракта со среднегодовой зарплатой в $ 6,75 млн и 12-миллионным подписным бонусом.

«Это был тяжёлый день, но сейчас мы счастливы. Я очень рад, что Иван может начать тренировочный сбор с самого первого дня, может приехать в команду и начать общаться с тренером и партнёрами.

Это очень талантливый парень, который умеет добиваться успеха и выигрывать. Мы рады, что всё наконец закончилось. Последние дни были тяжёлыми для обеих сторон, это был непростой контракт», — цитируют Гандлера североамериканские СМИ.

22-летний Проворов не пропустил ни одного матча за три первых сезона в НХЛ и стал самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз». Ветеран «лётчиков» Мэтт Нисканен уступает россиянину $ 1 млн. В прошлом сезоне Иван набрал 26 очков в 82 матчах, проводя на льду более 25 минут за матч.

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