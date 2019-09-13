MSN: если в ВХЛ лучшему игроку матча вручают АК-47, то каким будет приз MVP?

Обозреватель MSN Паркер Уайт прокомментировал появление автомата Калашникова в раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь». После матча регулярного чемпионата ВХЛ с «Челметом» (3:2) автомат вручили голкиперу команды Савелию Кононову, отразившему 36 бросков.
«Само по себе награждение лучшего игрока матча не является каким-то экстраординарным событием, потому что обычно игроку вручают мемориальную доску или трофей от своих товарищей по команде, чтобы отметить его достижение.
Но в России перегибают палку. Игроку команды ВХЛ (это у них вторая по силе лига в стране) вручили АК-47. Думаю, мы не должны удивляться тому, что это произошло именно в России. Но, если в ВХЛ лучшему игроку матча вручают АК-47, то каким будет приз MVP?», — задаётся вопросом обозреватель MSN.
Видеоролик ижевского клуба также не остался незамеченным и британскими СМИ. Заметка об этом событии появилась на сайте Mirrora.
Видео можно посмотреть на "Чемпионате".
Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.
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