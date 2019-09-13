Плющев — о матче СКА — ЦСКА: неправильно говорить, что это главное дерби сезона

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Первое «армейское» дерби на канадской площадке? Думаю, что размер площадки здесь не главное. В первую очередь это матч больших команд, двух лидеров нашего хоккея, и в очной встрече будет видно, что на сегодняшний день СКА и ЦСКА собой представляют. Игра будет непростой для обеих команд, но интересной для зрителей и специалистов.



В начале сезона опрометчиво говорить, что СКА и ЦСКА — это главное дерби КХЛ. Главные матчи будут в плей-офф, а сейчас это просто одна из игр календаря. Конечно, игра ответственная и принципиальная, но я бы не сказал, что это именно главное дерби сезона. КХЛ поставила в расписание сразу шесть игр СКА и ЦСКА по причине того, что эти игры всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков. «Армейское» дерби хорошо своей непредсказуемостью, думаю, что и сейчас будет именно так.

Сезон только начался, команды провели не так много матчей, и угадывать истинное состояние обоих «армейских» коллективов сейчас неправильно. Чемпионат длинный, уверен, что игры СКА и ЦСКА будут напряжёнными. Где-то поменялся игровой стиль, где-то — тренерские кадры. Будет интересно, но в сентябре говорить, что СКА — ЦСКА — главное дерби сезона, нельзя. Когда эти две команды будут выяснять отношения в финале конференции, только тогда мы так скажем. А сейчас все потихоньку решают свои локальные проблемы, не форсируют события и стараются набирать очки там, где положено», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.