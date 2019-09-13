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«Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев третье поражение кряду при Воробьёве

«Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев третье поражение кряду при Воробьёве
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Гости потерпели третье поражение кряду после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера.

Хозяева усилиями Микаэля Викстранда открыли счёт на 10-й минуте первого периода. В середине третьего периода Андрей Локтионов восстановил равновесие, но уже спустя 37 секунд Данис Зарипов забросил победную шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Викстранд (Зарипов) – 09:56' (5x5)   1:1 Локтионов (Антипин) – 49:08' (4x5)   2:1 Зарипов (Галимов) – 49:45' (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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