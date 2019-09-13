«Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев третье поражение кряду при Воробьёве

«Ак Барс» встречался с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Гости потерпели третье поражение кряду после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера.

Хозяева усилиями Микаэля Викстранда открыли счёт на 10-й минуте первого периода. В середине третьего периода Андрей Локтионов восстановил равновесие, но уже спустя 37 секунд Данис Зарипов забросил победную шайбу.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.