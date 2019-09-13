Панарин начнёт тренировочный лагерь в звене с Бучневичем и Зибанеджадом

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, в каком звене тренировочный лагерь начнет Артемий Панарин. Российский форвард будет тренироваться в звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.
Также Куинн сообщил, что Бретт Хауден будет центральным форвардом в звене с Филипом Хитилом и Лиасом Андерссоном.
В тренинг-кемпе «Рейнджерс» гарантированно примут участие шестеро российских игроков: голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а также Панарин, Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Защитник Егор Рыков находится в официальном составе тренинг-кемпа, однако не включён ни в одну тренировочную группу из-за травмы голеностопа.
Примет участие в лагере и ветеран «Рейнджерс» Крис Крайдер, который по-прежнему является одним из главных кандидатов на обмен из команды.
Один из ведущих защитников «Рейнджерс» в минувшем сезоне Энтони ДеАнджело не явился в тренировочный лагерь, так как не заключил нового контракта.
- 13 сентября 2019
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