Панарин начнёт тренировочный лагерь в звене с Бучневичем и Зибанеджадом

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, в каком звене тренировочный лагерь начнет Артемий Панарин. Российский форвард будет тренироваться в звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.

Также Куинн сообщил, что Бретт Хауден будет центральным форвардом в звене с Филипом Хитилом и Лиасом Андерссоном.

В тренинг-кемпе «Рейнджерс» гарантированно примут участие шестеро российских игроков: голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а также Панарин, Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Защитник Егор Рыков находится в официальном составе тренинг-кемпа, однако не включён ни в одну тренировочную группу из-за травмы голеностопа.



Примет участие в лагере и ветеран «Рейнджерс» Крис Крайдер, который по-прежнему является одним из главных кандидатов на обмен из команды.



Один из ведущих защитников «Рейнджерс» в минувшем сезоне Энтони ДеАнджело не явился в тренировочный лагерь, так как не заключил нового контракта.