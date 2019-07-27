Бучневич выжал из «Рейнджерс» $ 6,5 млн. В Нью-Йорке полюбили русских

Нападающий Павел Бучневич сумел до арбитражных слушаний договориться с «Рейнджерс» о новом контракте. Его зарплата составит $ 3,25 млн за сезон, соглашение подписано на два года. Это обычный контракт-мостик для игроков, которые ещё не в полной мере раскрылись, за это время Бучневич должен вырасти в лидера клуба, тогда в 2021 году он может рассчитывать на более солидное предложение.

В конце апреля я делала с Бучневичем интервью, и спрашивала в том числе и о новом контракте. Тогда форвард не захотел говорить на эту тему, видимо, предполагая, что переговоры могут быть не самыми быстрыми. Хотя и долгими их назвать нельзя – каждое лето немало ограниченно-свободных агентов проходят этот процесс. Игрок просит побольше, клуб предлагает поменьше. В «Рейнджерс» к тому же непростая ситуация с потолком зарплат – уже сейчас «синерубашечники» его превышают, а ещё остаются неподписанными два игрока – Де Анджело и Лемье.

В таких условиях контракт Бучневича очень неплохой. Примерно такой же подписал нападающий «Вашингтона» ЯкубВрана, который в прошедшем чемпионате забил 24 гола – на три больше, чем Павел. Два года – срок небольшой, но достаточный, чтобы показать свой прогресс. Тем более, по словам самого Павла, с тренером команды Дэвидом Куинном, который долгое время его «зажимал», они в итоге пришли к согласию.

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Комментарий Бучневича

— Довольны контрактом? Ваши требования полностью удовлетворили или это компромиссный договор?

— Нормальное компромиссное решение. Не хотелось доводить до арбитража, и так всё хорошо сложилось.

— Переживали, что вас могут обменять – из-за Панарина «Рейнджерс» не вписываются в кепку?

— Не переживал, я это не контролирую, это бизнес.

— Обмена, получается, не будет?

— Не могу ничего сказать, в любой момент может быть всё что угодно.

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— Глядя на состав, можно предположить, что в новом сезоне вы будете играть в первом звене с Панариным и Зибанеджадом.

— Не думаю об этом, это будут решать тренеры.

— Пробиться в первое звено будет вашей целью?

— Нет, у меня цель – играть в хоккей и выигрывать, хорошо играть и приносить пользу команде.

— Можно ли сказать, что с приходом Панарина «Рейнджерс» стали намного сильнее, и теперь это будет совсем другая команда?

— Не только Панарин, в это межсезонье были и другие хорошие подписания. Приобрели защитника Троубу, повезло на драфте, что выпал второй номер, получили финна Какко. В моём понимании, у нас будет гораздо более сильная команда, чем в прошлом сезоне. Посмотрим.

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Главная задача Бучневича на это эти два года – стать стабильным игроком, на которого можно рассчитывать в каждом матче. Он уже показал, что при должном доверии и игровом времени способен приносить пользу команде и постоянно набирать очки – концовка сезона ему, несомненно, удалась. Надо не терять уверенности, даже если что-то идёт не так, и сохранять взаимопонимание с Куинном.

«Рейнджерс», которые ещё несколько лет назад любили подписывать возрастных и дорогих игроков, сейчас взяли курс на омоложение. Если раньше все силы бросались на то, чтобы победить здесь и сейчас, то нынешний состав собирается с прицелом на будущее, хотя уже в следующем сезоне можно ждать значительного прогресса в результатах. Бучневич в эту концепцию отлично вписывается — ему всего 24 года, самое время для прорыва. Вместе с Панариным они могут вытащить команду наверх и ещё больше влюбить в себя Нью-Йорк.

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А некоторые игроки, уже справившие 30-летие, — не вписываются. Клубу сыграло на руку то, что Бучневич подал в арбитраж – это позволит «Рейнджерс» задействовать второе окно для выкупа контрактов. Оно откроется 29 июля и будет действовать двое суток. ДжеффуГортону в любом случае придётся от кого-то избавляться, и возможность выкупа придётся как нельзя кстати.

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